Kritik gibt es aufgrund des Umgangs mit der Situation auch an Costco. Einige User werfen dem Detailhändler vor, verschwenderisch zu sein. Man hätte schliesslich auch Wege finden können, die 36 Tonnen Butter zu retten – beispielsweise, indem man kleine Hinweisetiketten mit dem entsprechenden Milch-Hinweis gedruckt und auf die Verpackung geklebt hätte. (con)

Die US-Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) verteidigt die Vorschriften hingegen. Die Hinweispflicht habe durchaus ihre Berechtigung – besonders auch bezüglich Milch. Obwohl Butter verhältnismässig wenig Laktose enthalte, komme Milchzucker in dem Produkt vor – und Menschen mit einer starken Laktoseintoleranz würden darauf allergisch reagieren. Milch sei in den USA für die meisten schweren allergischen Reaktionen überhaupt verantwortlich. Ob es beim betroffenen Produkt zu entsprechenden Vorfällen kam, ist nicht bekannt.

Bizarr ist insbesondere: Auf der Verpackung steht drauf, dass Rahm als Zutat in der Butter enthalten ist – Milch jedoch ist nicht wörtlich erwähnt. Das US-Lebensmittelgesetz schreibt jedoch vor, dass Allergiehinweise auf der Verpackung stets genannt werden müssen.

Die US-Nahrungsmittelbehörde FDA hat Costco im Oktober daraufhingewiesen, dass ein entsprechender Hinweis auf dem Etikette vorhanden sein muss, wie unter anderem die New York Post berichtet. Weil dieser fehlt, musste der US-Detailhändler 79'200 Pfund Butter (knapp 36'000 Kilogramm) zurückrufen.

Die US-Supermarktkette Costco hat knapp 36 Tonnen Butter zurückgerufen. Der Grund ist ein fehlender Hinweis auf der Verpackung: Da muss nämlich draufstehen, dass MILCH drin ist. In der Butter.

Nordkoreas Soldaten kämpfen in Osteuropa, Russland braucht militärische Hilfe auch aus dem Iran und China. Wie bedrohlich ist der neue Autokratenclub?

Bis zu 12'000 Soldaten aus Nordkorea befinden sich in der westrussischen Grenzregion Kursk, sagen die Regierungen der USA und der Ukraine. Sie stehen in jenem Gebiet, das die ukrainischen Streitkräfte seit ihrer Offensive teilweise besetzt haben. Ihre Kampfkraft ist nicht bekannt, die Ukraine meldet aber, sie habe die Nordkoreaner in Kursk bereits unter Beschuss genommen.