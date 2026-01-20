freundlich
Weisses Haus: Geheimer Bunker unter dem Ostflügel wurde abgerissen

Trump lässt einen Ballsaal bauen – nun steht im Fokus, was darunter liegt

20.01.2026, 14:5520.01.2026, 14:55

Im Jahr 1941 wurde der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt dazu aufgefordert, einen Bunker unter dem Weissen Haus bauen zu lassen. Grund dafür waren die Angriffe der Japaner auf Pearl Harbor. Dies schreibt «CNN».

Marine One helicopter, with President Donald Trump aboard, left, lifts from the South Lawn and work continues on the construction of the ballroom at the White House, Tuesday, Jan., 13, 2026, in Washin ...
Das Weisse Haus in Washington und der abgerissene Ost-Flügel.Bild: keystone

Wie der Historiker Bill Seale, Historiker der «White House Historical Association», sagt, wurde der Bau des Luftschutzbunkers nicht öffentlich bekannt gegeben, sondern nur der Bau des Ostflügels des Weissen Hauses.

Über 80 Jahre später wird derselbe Teil des Weissen Hauses wieder umgebaut, beziehungsweise neu gebaut. Der Ost-Flügel soll weichen und entstehen soll der Ballsaal des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

Der darunterliegende Bunker soll ebenfalls abgerissen worden sein.

Wozu diente der Bunker?

Über den Bau des Bunkers ist öffentlich wenig bekannt. In dem Bunker soll sich laut CNN auch ein Notfallzentrum des Präsidenten befunden haben. Auch sollen dort geheime Missionen geplant worden sein, wie die Reise des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden in die Ukraine.

image after
image before
Das Weisse Haus vor und nach dem Abriss des Ostflügels und somit des unterirdischen Bunkers.

CNN vermutet, dass der Raum nun neu gestaltet und mit den neuesten Technologien versehen wird.

Während einer Sitzung der «National Capital Planning Commission» habe der Direktor für Management und Verwaltung im Weissen Haus, Joshua Fisher, gesagt, dass das gesamte Ballsaalprojekt «die missionskritische Funktionalität» verbessern werde. Man werde beim Um- und Neubau «notwendige Sicherheitsverbesserungen vornehmen», sodass die Infrastruktur auf zukünftigen Missionsanforderungen abgestimmt sei.

Auf eine Anfrage von CNN zu mehr Informationen bezüglich des Neubaus des Bunkers und Stellungnahme habe das Weisse Haus nicht geantwortet. (nib)

