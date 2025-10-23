Hier soll Trumps Ballsaal entstehen. Bild: keystone

Ostflügel vom Weissen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen – Bilder zeigen Ausmass

Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weissen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes in Washington inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Rest des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, dass dies geschehen werde.

Die Satelittenbilder zeigen den Abriss des Flügels. keystone

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. Der Republikaner hatte im Sommer mehrmals betont, das neue Gebäude werde das Weisse Haus nicht berühren. Kritiker sprechen deshalb von Wortbruch. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte vor Journalisten, Baupläne änderten sich nun mal.

Der Ostflügel des Weissen Hauses ist Geschichte. Bild: keystone

Denkmal- und Bürgerrechtsorganisationen werfen Trump ausserdem vor, ohne angemessene Genehmigungsverfahren in das historische Ensemble einzugreifen. Sie fordern einen Baustopp, bis das Projekt von den zuständigen Behörden geprüft wurde. (sda/dpa)