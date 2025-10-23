wechselnd bewölkt, Regen10°
DE | FR
burger
International
USA

Abriss von Ostflügel vom Weissen Haus für Trumps Ballsaal: Die Bilder

Work continues on a largely demolished part of the East Wing of the White House, Thursday, Oct. 23, 2025, in Washington, before construction of a new ballroom. (AP Photo/Jacquelyn Martin) APTOPIX Whit ...
Hier soll Trumps Ballsaal entstehen.Bild: keystone

Ostflügel vom Weissen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen – Bilder zeigen Ausmass

23.10.2025, 21:3823.10.2025, 21:38

Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weissen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes in Washington inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Rest des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, dass dies geschehen werde.

image after
image before
Die Satelittenbilder zeigen den Abriss des Flügels.keystone

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. Der Republikaner hatte im Sommer mehrmals betont, das neue Gebäude werde das Weisse Haus nicht berühren. Kritiker sprechen deshalb von Wortbruch. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte vor Journalisten, Baupläne änderten sich nun mal.

epa12475793 Demolition of the East Wing of the White House continues for construction of US President Donald Trump&#039;s ballroom in Washington, DC, USA, 23 October 2025. The controversial 90,000-squ ...
Der Ostflügel des Weissen Hauses ist Geschichte.Bild: keystone

Denkmal- und Bürgerrechtsorganisationen werfen Trump ausserdem vor, ohne angemessene Genehmigungsverfahren in das historische Ensemble einzugreifen. Sie fordern einen Baustopp, bis das Projekt von den zuständigen Behörden geprüft wurde. (sda/dpa)

Mehr zu Trumps Bauplänen:

Trump will gesamten Ostflügel des Weissen Hauses abreissen lassen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Russische Militärflieger in Litauens Luftraum eingedrungen – Nato reagiert
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
4
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
5
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
Meistgeteilt
1
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
2
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
3
Sturm weht Anhänger auf A13 um +++ eine Person in Basel leicht verletzt
Weshalb der neue «Asterix» der Beste seit 50 Jahren ist
«Asterix in Lusitanien», der 41. Band der Comic-Reihe, wirft den überzeichneten Action-Ballast früherer Jahre ab und setzt auf die richtigen Zutaten.
«Asterix, müssen wir wirklich dorthin fahren?», fragt ein besorgter Obelix. Kurz zuvor erfahren die beiden Gallier beim Betreten eines Handelsschiffes, dass man an Bord nur Früchte transportiert und an der Reisedestination mit Vorliebe vergorenen Fisch isst. Das schlägt zumindest einem der beiden wohlbekannten Krieger mächtig auf den Magen.
Zur Story