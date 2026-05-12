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Emmanuel Macron geht in Nairobi mit kenianischem Marathonläufer joggen

Video: watson/nina bürge

Hier geht Macron in Nairobi joggen – mit einem kenianischen Marathonläufer

12.05.2026, 14:3512.05.2026, 14:35

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist aktuell auf einem dreitägigen Besuch in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Eigentlich nimmt Macron am «Africa Forward»-Gipfel teil, bei dem es um die Weiterentwicklung und Zusammenarbeit afrikanischer Länder mit Frankreich geht.

Dabei ging das französische Staatsoberhaupt an einem Morgen mit dem Marathonläufer Eliud Kipchoge joggen. Schau dir im Video an, wie Macron und Kipchoge eine Runde drehen:

Video: watson/nina bürge

Eliud Kipchoge war 2019 der erste Mann, der einen Marathon in unter zwei Stunden rannte. Diese Leistung galt wegen fehlender Wettkampfbedingungen aber nicht als Weltrekord. Zudem gewann der gebürtige Kenianer an den Olympischen Spielen 2016 und 2020 je eine Goldmedaille. (nib)

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