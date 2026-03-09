meist klar
DE | FR
burger
International
USA

USA töten 6 weitere angebliche Drogenschmuggler auf Boot

USA töten 6 weitere angebliche Drogenschmuggler auf Boot

Bei einem Angriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik sind nach Angaben des US-Militärs sechs Männer getötet worden.
09.03.2026, 04:4709.03.2026, 04:47

Das Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden, teilte die für die Region zuständige Kommandozentrale des Militärs (Southcom) auf X mit – ohne dabei konkreter zu werden. Geheimdienstinformationen zufolge sei es auf einer bekannten Drogenschmuggler-Route unterwegs gewesen. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Defense Secretary Pete Hegseth listens during the inaugural Americas Counter Cartel Conference at U.S. Southern Command in Doral, Fla., Thursday, March 5, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Pete Hegse ...
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt regelmässig mutmassliche Drogenboote bombardieren.Bild: keystone

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lässt seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden bereits weit mehr als 100 Menschen getötet.

Sprachlich versucht die Regierung das zu rechtfertigen, indem sie die Getöteten als «Drogenterroristen» bezeichnet. Kritiker meinen jedoch, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich nicht zulässig sind. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wahlen in Baden-Württemberg: Grüne liegen hauchdünn vor der CDU
Bei der Landtagswahl im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg liefern sich die Grünen und die christdemokratische CDU ein knappes Rennen um Platz eins – mit einem hauchdünnen Vorsprung für die Grünen.
Das geht aus Hochrechnungen von ARD und ZDF hervor. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir könnte damit in die Fussstapfen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem ersten und bisher einzigen Regierungschef der Grünen in einem deutschen Bundesland, treten. Über Monate hatte die CDU mit Landeschef Manuel Hagel in Umfragen deutlich geführt, am Ende legten die Grünen aber eine rasante Aufholjagd hin.
Zur Story