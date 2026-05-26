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«Saxofon-Koloss» Sonny Rollins ist tot

«Saxofon-Koloss» Sonny Rollins ist tot

Der legendäre Saxofonist und Jazz-Komponist Sonny Rollins ist tot.
26.05.2026, 07:3326.05.2026, 07:33

Rollins starb im Alter von 95 Jahren in seinem Zuhause in Woodstock im US-Bundesstaat New York, wie es in einem Post auf seiner offiziellen Facebook-Seite heisst. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

FILE - Sonny Rollins performs during a concert in Tokyo, Oct. 4, 2010. (AP Photo/Junji Kurokawa, File) Obit Sonny Rollins
Sonny Rollins bei einem Konzert in Bild: keystone

Wenn das Leben eines kreativen Menschen ende, setze es sich in der nächsten Existenz fort, zitierte Rollins Agentin Terri Hinte den Musiker in einer von mehreren US-Medien verbreiteten Mitteilung: «Ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass dieses Leben nicht alles bedeutet.»

Rollins wurde 1930 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Mit seinem unverwechselbaren Ton – voll, robust, rau, zugleich aber subtil und nuanciert – galt der vielfach ausgezeichnete Rollins in der Jazzwelt als «Saxofon-Koloss». So nannte er auch eines seiner Alben im Jahr 1956. Er arbeitete mit allen Grossen seiner Szene zusammen – ob Charlie Parker, Thelonious Monk oder John Coltrane. Die meisten von ihnen überlebte er lange.

«Grösster Tenorsaxophonist aller Zeiten»

Von seinen Aufnahmen gehören unter anderem «Oleo», «Doxy» und «St. Thomas» zum Jazzstandard. Der Trompeter Miles Davis, den Rollins in seinen Anfangsjahren in verschiedenen Gruppen begleitete, nannte ihn «den grössten Tenorsaxofonisten aller Zeiten». Atemwegserkrankungen zwangen Rollins vor einigen Jahren in den Ruhestand.

In einem Interview mit dem Radiosender NPR aus dem Jahr 2017 erinnerte sich Rollins an seine Anfänge mit dem Instrument, auf dem er später zum Meister wurde. «Als meine Mutter mir ein Saxofon gab, das war damals die Great Depression», sagte Rollins. «Es hat eine Weile gedauert, bis ich sie überzeugen konnte, dass ich wirklich spielen will. Sie hat dann ein gebrauchtes Saxofon von meinem Onkel bekommen. Ich hatte dieses Instrument – ging in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht und war im Himmel.» (sda/dpa)

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