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US-Jets krachen bei Flugshow ineinander – Piloten retten sich spektakulär

Zwischenfall bei einer Flugshow des US-Militärs im Bundesstaat Idaho. Zwei Maschinen krachen in der Luft ineinander. Die Crew reagiert blitzschnell.

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Bei einer Flugshow in Mountain Home im US-Bundestaat Idaho sind am Sonntag zwei US-Kampfjets kollidiert. Videos auf der Plattform X zeigen, wie die Maschinen am Boden einschlagen und in Flammen aufgehen. Später schweben die Crews in vier Fallschirmen zu Boden. Rettungskräfte seien im Einsatz, berichteten US-Medien, alle Piloten seien wohlauf, hiess es.

Die Flugshow mit dem Namen «Gunfighter Skies Air Show» auf der US-Militärbasis fand erstmals seit acht Jahren wieder statt.

Bilder wecken unschöne Erinnerungen

Die Bilder wecken düstere Erinnerungen an einen Vorfall bei einer US-Flugshow in Deutschland. Bei einem Unfall auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz waren 1988 mindestens 70 Menschen umgekommen. Mehr als tausend wurden zum Teil schwer verletzt. Ramstein ist für die US-Armee die zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten. (t-online/con)

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