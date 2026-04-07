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Miliz im Irak: Entführte US-Journalistin soll freigelassen werden

Miliz im Irak: Entführte US-Journalistin soll freigelassen werden

07.04.2026, 19:3507.04.2026, 19:35

Eine dem Iran nahestehende Miliz im Irak hat die Freilassung der entführten US-Journalistin Shelly Kittleson angekündigt. Kittleson werde unter der Bedingung freigelassen, dass sie unmittelbar danach das Land verlasse, teilte die Gruppe Kataib Hisbollah mit.

This 2025 photo taken in Iraq and provided by Barb Kittleson shows Shelly Kittleson, an American freelance journalist who was kidnapped Tuesday, March 31, 2026, in Iraq. (Barb Kittleson via AP) Iraq U ...
Shelly Kittleson wurde entführt.Bild: keystone

Weitere Details zu den Umständen der Festsetzung oder zum Zeitpunkt der Freilassung wurden zunächst nicht genannt. In der Stellungnahme hiess es weiter: «Wir befinden uns im Kriegszustand.» Und in einem solchen Zustand fielen «viele Überlegungen» weg.

Die Journalistin war Ende März entführt worden. Die proiranische Kataib Hisbollah hatte die Entführung zuvor nicht für sich reklamiert. Die Behörden haben die Gruppe jedoch damit in Verbindung gebracht. Kataib Hisbollah zählt zu den stärksten und einflussreichsten Milizen des Iraks. Sie hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Ausländer und auch Iraker entführt. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Hintergrund:

US-Journalistin im Irak entführt – USA arbeiten an Freilassung
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