Trump ernennt Sondergesandten für Grönland

Trump ernennt Sondergesandten für Grönland – er will die Insel «zu Teil der USA machen»

US-Präsident Donald Trump ernennt den Gouverneur des südlichen Bundesstaats Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland.
22.12.2025, 06:1022.12.2025, 06:14

Dieser verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Landry werde sich stark für die Interessen und die Sicherheit der USA sowie für das «Überleben unserer Verbündeten» und der ganzen Welt einsetzen, schrieb der Republikaner weiter über seinen Parteifreund.

FILE - Louisiana Gov. Jeff Landry speaks to reporters at the Louisiana State Penitentiary in Angola, La., Sept. 3, 2025. (AP Photo/Gerald Herbert, File) Trump Greenland
Jeff Landry ist neuer US-Sondergesandter für Grönland.Bild: keystone

Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar immer wieder mit Hinweis auf Gründe der nationalen Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet. Die Debatte darüber war zuletzt aber etwas abgeklungen.

Grönland ist zu vier Fünfteln mit Eis bedeckt und sechsmal so gross wie Deutschland, hat aber nur knapp 57'000 Einwohner. Die Insel ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

US-Regierung hofft wohl auf direkten Draht zur Führung in Grönland

Dänische Medien hatten jüngst berichtet, dass die US-Regierung sich darum bemühe, direkte Kontakte zur Regierung Grönlands aufzubauen. Politische Praxis im Königreich Dänemark ist es aber, dass sowohl dänische als auch grönländische Vertreter bei Gesprächen präsent sein müssen, wenn es um Aussen-, Sicherheits- oder Verteidigungsfragen geht, die Grönland betreffen. Grönland ist flächenmässig die grösste Insel der Erde.

Landry bezeichnete es auf der Plattform X als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, «Grönland einen Teil der USA zu machen». Er ist seit Anfang 2024 Gouverneur von Louisiana. Wieso Trump ausgerechnet ihn als Sondergesandten einsetzen will, ist unklar. Geografisch näher an Grönland wären zum Beispiel die Bundesstaaten im Nordosten der USA, doch dort dominieren politisch eher die Demokraten. Von Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, sind es Luftlinie rund 4'600 Kilometer bis nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands.

Louisiana wurde einst von den USA gekauft

1803 hatten die USA ein riesiges Gebiet namens Louisiana, das den heutigen US-Bundesstaat einschliesst, Frankreich abgekauft. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) davon gesprochen, Grönland für die USA kaufen zu wollen. Dänemark und die autonome Regierung Grönlands lehnen diese Bestrebungen ab.

Sondergesandte wurden bei früheren Präsidenten vor allem für schwierige Verhandlungen und Krisenherde ernannt. Die Beziehungen zu Verbündeten, wie dem Nato-Partnerstaat Dänemark, wurden traditionell federführend von einer US-Botschafterin oder einem Botschafter gepflegt. (sda/dpa)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
redeye70
22.12.2025 06:25registriert Mai 2016
Die Grönländer sollten sich mal ernsthaft damit auseinandersetzen wie die Amis mit ihren eigenen «Natives» umgehen. Dazu passt auch die kürzlich gemachte Aussage der bei der MAGA-Meute geliebten Ann Coulter von wegen dass zu wenige Indianer getötet wurden.
540
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. Rodney McKay
22.12.2025 06:41registriert September 2024
Ich glaube die Grönländer haben keine Lust einen Sexualverbrecher als Präsident zu haben.
480
Melden
Zum Kommentar
avatar
[CH-Bürger]
22.12.2025 06:39registriert August 2018
"(...) Gründe der nationalen Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet"

Ähm, nein! Diese Ansprüche sind UNUMSTRITTEN und komplett aus der Luft gegriffen! Nur weil das Donnie sich wünscht und offen ausspricht, ist es nicht gleich ein offizieller Anspruch...

oder habe ich im Geschichtsunterricht verpasst, dass die USA Gebietsansprüche an Grönland hätten?!
231
Melden
Zum Kommentar
