Sicherheitskräfte stoppen Angreifer vor CIA-Hauptquartier



Sicherheitskräfte stoppen Angreifer vor CIA-Hauptquartier

Vor dem CIA-Hauptquartier nahe der US-Hauptstadt Washington haben Sicherheitsbeamte einen bewaffneten Angreifer angeschossen.

Der Angreifer hatte am Montagnachmittag versucht, mit einem Auto durch das äusserste Tor der Geheimdienstzentrale zu fahren, wie die US-Bundespolizei FBI mitteilte. Der Angreifer sei verwundet und in ein Spital gebracht worden.

Die Sicherheitskräfte hätten mehrere Stunden mit dem Täter verhandelt. Dem FBI zufolge stieg dieser «mit einer Waffe aus seinem Fahrzeug aus und wurde von den Sicherheitsbeamten angegriffen». Das CIA-Hauptquartier oder die Beschäftigten seien mit Ausnahme der Sicherheitskräfte nicht betroffen gewesen, sagte ein CIA-Sprecher.

Die Sicherheitsvorkehrungen am CIA-Sitz in Langley im US-Bundesstaat Virginia waren in den vergangenen Jahren verschärft worden. (sda/afp)

