Flusskrebse krabbeln durch Kölner S-Bahn und sorgen für Polizeieinsatz

Die Bundespolizisten sammelten die Ausreisser ein und brachten die Krebse vorübergehend in einer grossen Box auf ihrer Dienststelle unter, bis Tierschützer sie abholten. Wem die Schalentiere gehörten, ist unbekannt. (sda/afp)

Eine Zugreisende meldete am Donnerstagmorgen, dass eine Handvoll Flusskrebse durch die Bahn krabbele, wie die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin mitteilte. Einige von ihnen hatten sich offenbar aus dem Sack befreit und krabbelten munter durch das Abteil.

Freilaufende Krebse haben in einer Kölner S-Bahn für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Beim Stopp am Kölner Hauptbahnhof fanden die Beamten dann einen Müllsack mit ursprünglich 21 lebenden Schalentieren.

In Köln sind am Freitagmorgen Flusskrebse durch die S-Bahn gekrabbelt.

In Köln sind am Freitagmorgen Flusskrebse durch die S-Bahn gekrabbelt. Bild: wikimedia

