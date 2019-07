International

Erdbeben in Kalifornien: 2 Moderatoren erleben Schreckmoment im Studio



«I think we need to get under the desk» – TV-Moderatoren werden von Erdbeben überrascht

Am Freitagabend um 20:19 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7.1 den Süden Kaliforniens – und versetzte zahlreiche Bewohner der Region in Schrecken. Der Erdstoss war bis nach Los Angeles zu spüren, rund 200 Kilometer entfernt vom Epizentrum nahe der Stadt Ridgecrest.

Dort in Los Angeles gingen Juan Fernandez und Sara Donchey gerade ihrer Arbeit nach. Die beiden sind Moderatoren beim lokalen Fernsehsender KCAL9, einem Ableger von CBS. Während der Abendnachrichten begann die Erde heftig zu Beben und auch das Fernsehstudio wurde ordentlich durchgeschüttelt.

Fernandez und Donchey reagieren sofort und informieren die Zuschauer über das Beben, welches im Studio deutlich zu spüren ist. Sie stellen sicher, dass keine Scheinwerfer oder anderes Studiomaterial auf sie herunterfällt. Trotz ihrer professionellen Reaktion sind die beiden sichtlich erschrocken.

Die Szene im Video Video: YouTube/CBS Los Angeles

Sara Donchey fasst ihren Kollegen Juan Fernandez am Arm und sagt: «I think we should get under the desk.» Sie kündigen eine kurze Unterbrechung an und bringen sich unter dem Newsdesk in Sicherheit. Beide sind wohlauf. (cbe)

