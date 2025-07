Noch besuchter als sonst, und voller Polizei: Der Trump-Turnberry-Golfplatz fotografiert an diesem Freitag. Bild: keystone

Der US-Präsident kommt zum Golfen – doch die Schotten bereiten Trump einen harschen Empfang

Donald Trump reist für fünf Tage ins Heimatland seiner Mutter – offiziell zum Golfspielen, inoffiziell im Schatten schwerer Vorwürfe. Ihn erwartet alles andere als ein warmer Empfang.

Fabian Hock

Bei seinem Kurztrip nach Schottland wird der US-Präsident wohl nicht viel Ruhe finden. Fünf Tage weilt Donald Trump im Heimatland seiner Mutter, um seine beiden Golfplätze zu besuchen. Überschattet wird Trumps Reise von immer neuen Enthüllungen über seine mutmasslich enge Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Diese Beziehung, von der Trump seit Tagen versucht abzulenken, treibt auch die Schotten auf die Strasse. Tausende wollen in Edinburgh und Aberdeen demonstrieren.

Während seiner Geschäftsferien in Schottland wird Trump auch den britischen Premierminister Keir Starmer treffen. Dabei dürfte der von Trump angezettelte Handelskonflikt im Zentrum stehen. Für Trump wiederum geht es aber vor allem um die Besuche der Golfresorts in Ayrshire und Aberdeenshire.

Einwohner sind nicht gut auf Trump zu sprechen

Auf Trumps Anwesen im Norden Aberdeens sind die Sicherheitsvorkehrungen bereits am Freitag äusserst strikt, wie ein Kurzbesuch Vorort zeigt. Der Hauptzugang zu den «Trump International Golf Links», so heisst das riesige Golfanwesen an der Ostküste, ist abgesperrt. «Kein Durchgang» raunt ein schlechtgelaunter Polizist bereits einige Kilometer vor der Einfahrt. Über Schotterwege geht es durch die Dünenlandschaft Richtung Hintereingang.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Schottland beeindrucken die Bevölkerung. Bild: keystone

Am Ende einer falsch gewählten Abzweigung wartet bereits ein älterer Herr, kopfschüttelnd. «Wie viele Leute heute schon mein Haus sehen wollten», scherzt er, und weist den richtigen Weg. Auf den Feldwegen, hinter jeder Düne und an jeder Ecke, sind Polizisten postiert. Ein Vorgeschmack darauf, was der Gegend in wenigen Tagen, wenn Trump persönlich auftaucht, tatsächlich blüht.

Auf der Anlage nahe der Stadt Aberdeen, wird Trump einen neuen Kurs einweihen, der nach seiner Mutter Mary Anne MacLeod benannt ist.

Ein Grossteil der Schotten hält nicht viel davon, denn der Besitzer ist im Land unbeliebt. Protestgruppen trommeln seit Wochen für ein «Festival des Widerstands». Weniger wegen des Golfplatzes, sondern vielmehr wegen Trumps Verstrickungen im Epstein-Skandal und seinem «autoritären Gebaren», wie es heisst.