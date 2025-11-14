bedeckt10°
DE | FR
burger
International
USA

Venezuela USA: Maduro ruft Trump zum Frieden auf

Venezuelan President Nicolas Maduro gestures during a pro-government youth rally in Caracas, Venezuela, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos) Venezuela Youth March
Ein gar nicht so friedlicher Präsident fordert die USA zum Frieden auf: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.Bild: keystone

Eskalation in der Karibik: Maduro ruft Trump zum Frieden auf

14.11.2025, 19:5714.11.2025, 19:57

Angesichts der massiven US-Militärpräsenz in der Karibik hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro seinen Kollegen Donald Trump zur Zurückhaltung ermahnt. «Ja, Frieden», sagte der autoritäre Staatschef bei einer Kundgebung in Caracas auf die Frage eines CNN-Reporters, ob er eine Botschaft an Trump habe. Er rief die Menschen in den Vereinigten Staaten dazu auf, für den Frieden einzutreten. «Keine endlosen Kriege mehr. Kein Libyen mehr. Kein Afghanistan mehr.»

Das Pentagon veröffentlichte derweil Bilder des Flugzeugträgers «USS Gerald R. Ford» im Westatlantik. Auf einem Foto ist das grösste Kriegsschiff der Welt begleitet von drei weiteren Marineschiffen zu sehen, über dem Verband fliegen ein Langstreckenbomber und mehrere Kampfflugzeuge.

Operation «Southern Spear» eingeleitet

Am Donnerstag hatte Pentagon-Chef Pete Hegseth, der sich seit Kurzem Kriegsminister nennt, den Beginn der Operation «Southern Spear» (südlicher Speer) zum Kampf gegen Drogenschmuggel in der Region angekündigt. In den vergangenen Wochen haben die US-Streitkräfte in der Region rund 20 Boote mutmasslicher Drogenschmuggler versenkt, etwa 80 Menschen kamen dabei ums Leben.

Wegen des Zusammenziehens starker Kräfte vor der Küste von Venezuela gab es zuletzt allerdings Spekulationen, ob die US-Regierung nicht tatsächlich einen Machtwechsel in Caracas anstrebt. So bestätigte Trump beispielsweise, dass er verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela freigegeben habe.

FILE - The American aircraft carrier USS Gerald R. Ford, on its way into the Oslofjord, at Drobak in Norway, Sept. 12, 2025. (Lise Aaserud/NTB Scanpix via AP, File) Trump Cartels Aircraft Carrier
Die USS Gerald R. Ford ist das grösste Kriegsschiff der Welt -- und unterwegs nach Venezuela.Bild: keystone

Moskau rief die Regierung in Washington dazu auf, sich nicht unter dem Vorwand der Drogenbekämpfung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. «Die Situation wird dadurch verschärft, dass die US-Regierung keine Beweise vorgelegt hat, die die von ihnen angegriffenen Schiffe und Besatzungen mit illegalem Drogenhandel in Verbindung bringen», sagte Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa laut der Nachrichtenagentur Tass. (sda/dpa)

Mehr zum US-Einsatz vor Venezuela:

Nach Angriffen in Karibik – Pentagon kündigt Operation an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 6 Punkten
3
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
4
SCB-Topskorer Merelä muss unters Messer +++ Weitere WM-Medaillen für Schweizer Schützen
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Monatelanges Hin und Her: So lief der Handelsstreit zwischen der Schweiz und den USA
Seit Jahresbeginn hängen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle als Damoklesschwert über der Schweizer Wirtschaft. Ein Überblick über die bisherigen Entwicklungen.
Zur Story