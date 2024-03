Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in den USA

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Osten der USA sind laut Medienberichten alle fünf Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Das Flugzeug stürzte am Sonntag in ein Waldgebiet in der Nähe des Flughafens des Ortes Hot Springs (Bundesstaat Virginia) und ging in Flammen auf, wie der Fernsehsender CNN berichtete.

Alle fünf Menschen seien noch am Absturzort gestorben. Unter ihnen waren demnach auch ein Jugendlicher sowie der Pilot. Der Unfall solle nun von den Behörden untersucht werden, hiess es. (sda/dpa)