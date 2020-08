International

Mann hängt von Lastwagen – und das auf der Autobahn bei 110 km/h

Dieses Video geht derzeit viral: Es zeigt einen Mann, der auf der Rückseite des Lastwagens auf einem Trittbrett steht, sich an der Türe festklammert und scheinbar lässig mitfährt. Das wirklich Ungewöhnliche dabei: Er befindet sich auf einer Autobahn im US-amerikanischen Colorado. Die Fahrzeuge sind dort mit ca. 110 km/h unterwegs.

David Meyer, der das Video aufgenommen hat, berichtet von anderen Verkehrsteilnehmer, die den Lastwagenfahrer warnen wollten. Daraufhin verlangsamte der Fahrer des Fahrzeugs langsam die Geschwindigkeit. Wie der Vorfall schliesslich ausging, ist nicht bekannt.

«Die Person, die am Lastwagen hängt, bringt nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch jeden um ihn herum. Wenn er herunterfällt, versuchen die anderen Verkehrsteilnehmer, auszuweichen. Doch genau das bringt auch sie selbst in Gefahr.», sagt Josh Lewis, Polizist der Colorado State Patrol gegenüber «Fox 31 News». Er fordert die Verkehrsteilnehmer dazu auf, in solch einem Fall die Polizei zu rufen, anstatt zu versuchen, sich einzumischen. (cki)

