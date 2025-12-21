Nebel
Epstein-Akten: Über ein Dutzend Dateien gelöscht

Epstein files 19.12.2025
Diese Geburtstagskarte wurde mit vielen anderen Fotos am 19. Dezember 2025 veröffentlicht.Bild: doj

21.12.2025, 18:2321.12.2025, 18:23

Die plötzliche Löschung von mehr als einem Dutzend Dateien aus den online veröffentlichten Epstein-Akten ist nach Angaben des US-Justizministeriums auf Bitten von Betroffenen erfolgt. Die entfernten Fotos zeigten potenzielle Opfer des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die zuvor nicht als solche identifiziert worden seien, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche bei NBC News. Vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen seien die Dateien daher gelöscht worden. Blanche kündigte an, dass sie wieder öffentlich zugänglich werden – einen Zeitpunkt nannte er nicht.

Pages from a totally redacted New York grand jury file into Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell, released by the U.S. Justice Department, is photographed Friday, Dec. 19, 2025, in Washington. (AP Ph ...
Seiten aus einer vollständig geschwärzten Akte der New Yorker Grand Jury zu Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurde.Bild: keystone

Am Freitagnachmittag hatte das Justizministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst vier Datensätze auf seiner Webseite hochgeladen, die Tausende Dateien enthalten. Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Vieles ist komplett geschwärzt – bereits dafür erntete das Ministerium Kritik. Keine 24 Stunden danach warfen die Demokraten im US-Kongress dem Ministerium die Löschung einer Datei vor. So sei ein Foto anscheinend entfernt worden, hiess es in einem Beitrag auf X.

Clinton und Trump

Auf der besagten Aufnahme sind zum Teil eingerahmte Fotos zu sehen. Eines der Fotos ist schon älter und zeigt den heutigen US-Präsidenten Donald Trump mit seiner Frau Melania in Begleitung von Epstein und dessen langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell. Ex-US-Präsident Bill Clinton ist auf einem anderen Bild zu sehen. Den Vorwurf, dass auf dem Foto Trump zu sehen ist und es daher aus dem Datensatz gelöscht worden sei, nannte Blanche «lachhaft».

Auf einem Epstein-Foto ist Donald Trump zu sehen, umringt von Frauen, von denen einige Blumenkränze um den Hals tragen. Ihre Gesichter sind unkenntlich gemacht, doch der Präsident ist in der Mitte zu ...
Auf einem Epstein-Foto ist Donald Trump zu sehen, umringt von Frauen, von denen einige Blumenkränze um den Hals tragen. Ihre Gesichter sind unkenntlich gemacht.Bild: House Oversight Democrats

Im Gespräch mit NBC News sagte er auch, dass in den Akten keine Informationen zu Präsident Trump bearbeitet worden seien – ausser, wenn diese aufgrund gesetzlicher Vorgaben geschwärzt werden müssten. Dies sei etwa dann der Fall, wenn sich Informationen auf persönliche Details von Missbrauchsopfern beziehen oder unter das Anwaltsgeheimnis fallen.

Eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass eine neuere Version des ersten Datensatzes vom Samstag mindestens 16 Dateien weniger umfasste als eine vorherige Version des Archivs vom Freitagnachmittag. Neben dem Foto, das laut Demokraten fehlt, sind in der neueren Version auch bestimmte Aufnahmen eines Raumes mit einer Massageliege nicht mehr enthalten. (sda/dpa/val)

