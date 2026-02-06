bedeckt
Häusliche Gewalt in der Schweiz: Zahlen zeigen Herkunft und Geschlecht

Häusliche Gewalt: Das sagen die Zahlen über Herkunft und Geschlecht

06.02.2026, 10:3106.02.2026, 10:31

Bei der letzten Budgetberatung gab es eine heftige Diskussion darüber, wie viel Geld in Präventionsarbeit fliessen soll. Vorgeschlagen wurde eine zusätzliche Million Franken für den Frauenschutz. Nachdem der Nationalrat dies zunächst abgelehnt hatte, konnte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello durch das Sammeln von 500'000 Unterschriften die zusätzlichen Mittel doch durchsetzen.

Tamara Funiciello, SP-BE, spricht waehrend der Debatte um den Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und.Finanzplan 2027-2029, waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 8. ...
SP-Nationalrätin Tamara Funiciello.Bild: KEYSTONE

Die SVP war mit dieser Entscheidung im Dezember unzufrieden. SVP-Nationalrat Pascal Schmid forderte daraufhin vom Bundesrat Zahlen zur Kriminalitätshäufigkei, getrennt nach Schweizerinnen und Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern, wie der Blick berichtet.

Waehrend der Ausserordentlichen Session &quot;Asyl&quot; spricht Pascal Schmid, SVP-TG, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 24. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTO ...
SVP-Nationalrat Pascal Schmid.Bild: KEYSTONE

Das sind die Resultate

Unter ausländischen Männern beträgt die sogenannte Belastungsrate 33,3. Anders gesagt wurden 2024 rund 33 von 10'000 ausländischen Männern mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Bei Schweizer Männern liegt dieser Wert mit 12,6 deutlich tiefer. Ein ähnlicher Unterschied zeigt sich auch bei den Frauen: Während die Belastungsrate bei Ausländerinnen 13,2 beträgt, liegt sie bei Schweizerinnen bei 4,4.

Zusammenfassend zeigen diese Daten: Männer sind insgesamt häufiger gewalttätig als Frauen. Und bei Ausländern treten Gewalttaten häufiger auf als bei Schweizern. (fak)

Häusliche Gewalt
Vater: «Ich hätte besser dich verprügelt, dann hätte ich jetzt das Sorgerecht»
