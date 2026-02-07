Ein amerikanisches Quartett verbesserte an einem Meeting in Philadelphia, Pennsylvania, den Hallen-Weltrekord über die selten gelaufenen 4x800 m. Clay Pender, Luke Houser, Luciano Fiore und Sean Dolan von der University of Pennsylvania drückten die seit acht Jahren von einem anderen US-Team gehaltene Bestmarke um 1,01 Sekunden auf 7:10,29. (nih/sda)
𝟒𝐱𝟖𝟎𝟎𝐦 𝐌𝐞𝐧'𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝— @ott_center (@ott_center) February 6, 2026
Clay Pender, Luke Houser, Luciano Fiore, and Sean Dolan broke the men's record clocking in 7:10.29 on day one of the Penn Classic. @WorldAthletics pic.twitter.com/JlCwSASOJf