Schüsse während Jugend-Hockeyspiel in den USA – mehrere Tote

Mehrere Menschen sind in einer Eissporthalle in den USA nach Schüssen tot. Die Polizei spricht von einem möglichen familiären Bezug.

Mehrere Menschen sind nach Schüssen in einer Sporthalle im Osten der USA ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte drei Tote, unter ihnen eine Person, die verdächtigt werde, Schüsse abgegeben zu haben.

Drei weitere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bundespolizei FBI teilte mit, die Schüsse in der Halle seien am Montagnachmittag (Ortszeit) gefallen. Es könnte sich um einen Streit in einer Familie handeln, hiess es von der Polizei zum möglichen Hintergrund.

Zu den Schüssen kam es während einer Highschool-Hockeypartie. Bild: keystone

Hockeyspiel einer Highschool in Rhode Island

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Pawtucket im US-Bundesstaat Rhode Island an der Ostküste. Laut dem Sender NBC sollen die Schüsse während eines Hockeyspiels einer Highschool in der Eissporthalle gefallen sein.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittlungskreise, dass der Schütze es auf eigene Familienmitglieder abgesehen haben könnte. Der Sender berichtete weiter unter Berufung auf die Polizei, dass die tatverdächtige Person sich selbst durch einen Schuss verletzt habe und gestorben sei.

