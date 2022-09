Donald Trump am Samstagabend in Ohio. Bild: keystone

Die Messlatte war hoch – doch dieser Trump-Auftritt könnte der neu bizarrste sein

Bei einem Wahlkampfauftritt in Ohio sprach Trump über Russland, Corona und seine Wahlniederlage. So weit, so unspektakulär. Doch zwei kleine Details machten die Show noch bizarrer als sonst.

Vom ehemaligen US-Präsidenten ist man sich einiges gewohnt. Kein Fettnäpfchen, in das er während seiner Amtszeit nicht getreten wäre. Doch selbst für hart gesottene Trump-Verfolger dürfte sein jüngster Auftritt ein neues Level der Bizarrerie erreicht haben.

Trump sprach am Samstagabend in Youngstown, Ohio, um den republikanischen Kandidaten J.D. Vance in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Vance war einst ein scharfer Kritiker Trumps. Doch im Rennen um einen Senatssitz in Ohio änderte er seine Haltung.

Der Ex-Präsident konnte sich ein Seitenhieb deswegen nicht verkneifen. «Vance küsst mir den Arsch», sagte Trump, bevor er zu seinen üblichen Gesprächspunkten überging. In seiner fast zweistündigen Rede nahm Trumnp Transgender-Studierende im Sport ins Visier und forderte die Todesstrafe für Drogen- und Menschenhändler.

Im Hintergrund läuft QAnon-Musik

So weit, so normal. Das Publikum mit roten Mützen klatschte Beifall und Trump genoss das Rampenlicht. Gegen Schluss seiner Rede spielten sich jedoch komische Szenen ab. Während sich Trump über Russlands Einmarsch in die Ukraine, Fake News und Bidens Laptop beschwerte, lief ein cineastischer Soundtrack.

Bei diesem Song dürfte es sich um einen QAnon-Soundtrack handeln. Wie der US-Medien-Watchdog «Media Matters» auf Twitter mitteilte, scheint es sich um einen Song zu handeln, der zuvor online unter dem Titel «Wwg1wga» – dem QAnon-Slogan – veröffentlicht wurde. Die Abkürzung steht für «Where we go one, we go all» – Wo wir einzeln hingehen, gehen wir alle hin.

Internet rätselt über 1-Finger-Geste

Während die Musik lief, hielten viele Anwesende einen Finger in die Luft. Online wird rege diskutiert, ob das eine weitere Anspielung auf QAnon sei oder nicht. Der Finger könne für das «Where we go 1» stehen. Oder aber auch für «America First».

Trump-Unterstützer halten einen Finger in die Luft. Bild: keystone

Trump unterstützt QAnon offen

Ob QAnon-Geste oder nicht, Trump scheint aus seiner Unterstützung für die Verschwörungs-Bewegung kein Geheimnis mehr zu machen.

Wie die «Associated Press» berichtete, postete der Republikaner auf seiner Plattform «Truth Social» ein Bild von sich, auf dem er eine Q-Anstecknadel trägt. Der Pin enthielt die Aufschrift: «The Storm is Coming». In der QAnon-Welt bezieht sich der «Sturm» auf Trumps endgültigen Sieg. Dabei soll er wieder an die Macht kommen und seine Gegner live im Fernsehen verurteilen und möglicherweise hinrichten. (dfr)