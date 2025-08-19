freundlich14°
DE | FR
burger
International
Türkei

Neues Gesetz: All-Inclusive-Buffets in der Türkei könnten verschwinden

Buffet Essen
Das Buffet könnte in der Türkei bald der Vergangenheit angehören.symbolBild: Shutterstock

Deswegen könnten All-inclusive-Buffets in der Türkei bald verschwinden

Die Türkei plant eine rigorose Reform für Hotels und Restaurants: All-inclusive-Buffets könnten bald der Vergangenheit angehören. Was dahintersteckt.
19.08.2025, 04:4219.08.2025, 04:42
Laura Helbig / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Buffets gehören für viele All-inclusive-Urlauber zum festen Bestandteil der Reise. Doch damit könnte in der Türkei bald Schluss sein, zumindest in der bisherigen Form. Das türkische Landwirtschaftsministerium arbeitet derzeit offenbar an einem neuen Gesetz, das Verschwendung bei Lebensmitteln gezielt eindämmen soll. Die Massnahme könnte weitreichende Folgen für Hotels und Touristen haben.

Nach den Plänen der türkischen Regierung sollen Buffets in Hotels und Restaurants künftig nur noch eingeschränkt angeboten werden. Statt der bisher üblichen Selbstbedienung mit unbegrenzter Auswahl sollen Portionen vermehrt direkt von Mitarbeitern ausgegeben werden. Alternativ könnte es künftig auch mehr À-la-carte-Gerichte geben.

Millionen Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr weggeworfen

Ziel der Massnahme ist es, die Menge an entsorgten Lebensmitteln deutlich zu reduzieren. Laut Schätzungen der türkischen Behörden landen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Essen im Müll, pro Person sind es 102 Kilogramm. Ein grosser Teil davon fällt in der Tourismusbranche an, insbesondere in All-inclusive-Hotels. Mit den neuen Vorgaben will die Regierung deshalb eine effizientere Verteilung erreichen und Überproduktion vermeiden.

Für die Hotellerie bedeutet das eine Umstellung: Küchen müssen künftig exakter kalkulieren, Gäste sollen weniger Essen übrig lassen. Touristenverbände weisen jedoch darauf hin, dass die Qualität des Angebots nicht eingeschränkt werden soll. Urlauber könnten weiterhin eine grosse Auswahl erwarten, allerdings in anderer Form.

Ein genaues Datum für das Inkrafttreten der neuen Regelung steht bislang nicht fest. Klar ist aber: Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wären alle Hotels im Land betroffen.

Verwendete Quellen:

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Expertin warnte vor Risiken bei Protein-Food – so beurteilt sie diese bekannten Produkte
1 / 10
Expertin warnte vor Risiken bei Protein-Food – so beurteilt sie diese bekannten Produkte

Das sagt die Expertin zu high-protein Mozzarella.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Seid sexy, verhindert Food Waste!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Selenskyj zu Treffen mit Putin bereit +++ Merz: Erwartungen an Gipfel übertroffen
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Kevin Carlos verlässt den FCB +++ Saudis locken Nati-Profi
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
4
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
5
Experte mit neuem Vorschlag: So könnte die Nationalbank Donald Trump unter Druck setzen
Meistgeteilt
1
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
2
Die Klub-WM soll noch grösser werden und alle 2 Jahre stattfinden
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Deswegen könnten All-inclusive-Buffets in der Türkei bald verschwinden
Die Türkei plant eine rigorose Reform für Hotels und Restaurants: All-inclusive-Buffets könnten bald der Vergangenheit angehören. Was dahintersteckt.
Buffets gehören für viele All-inclusive-Urlauber zum festen Bestandteil der Reise. Doch damit könnte in der Türkei bald Schluss sein, zumindest in der bisherigen Form. Das türkische Landwirtschaftsministerium arbeitet derzeit offenbar an einem neuen Gesetz, das Verschwendung bei Lebensmitteln gezielt eindämmen soll. Die Massnahme könnte weitreichende Folgen für Hotels und Touristen haben.
Zur Story