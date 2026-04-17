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US-Wissenschaftler verschwunden: Trump kündigt Untersuchung an

Trump: Verschwinden von US-Wissenschaftlern «ernste Angelegenheit»

Mehrere Menschen aus der Wissenschaft sind in den USA unter rätselhaften Umständen verschwunden oder verstorben. Jetzt untersucht das Weisse Haus die Fälle.
17.04.2026, 09:0617.04.2026, 09:06
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

In den USA sind zehn Wissenschaftler in den vergangenen Jahren verschwunden oder gestorben, und das beschäftigt jetzt auch das Weisse Haus. US-Präsident Donald Trump äusserte sich zu den mysteriösen Vorgängen.

«Einige von ihnen waren sehr wichtige Persönlichkeiten, und wir werden uns in den nächsten Tagen damit befassen», sagte Trump am Donnerstag gegenüber Reportern. Er sprach von einer «sehr ernst zu nehmenden Angelegenheit». Er hoffe, dass die Fälle nicht zusammenhängen und nur Zufall seien.

Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, hatte zuvor angekündigt, dass die Trump-Regierung die Fälle anschauen und untersuchen werde.

Ein Ex-General und zwei Los Alamos-Mitarbeiter

Einer der Vermissten ist der ehemalige Luftwaffengeneral William «Neil» McCasland, der für Forschungsprogramme der Luftwaffe zuständig war. Er verliess im Februar 2026 sein Haus und kam nicht wieder zurück. Seine Brille und sein Telefon wurden in seinem Haus gefunden. Monica Jacinto Reza, eine Raumfahrtingenieurin, war mit einem Freund im Juni 2025 nahe Los Angeles wandern. Als dieser sich an einer Stelle umdrehte, war sie plötzlich verschwunden. Von ihr fehlt jede Spur, berichtet «Fox News».

Major General William Neil McCasland US Air Force vermisst
Neil McCasland wird seit Februar vermisst.Bild: US Air Force

Und ein weiterer Fall gibt Rätsel auf: Ein ziviler Mitarbeiter an einer Einrichtung, die nicht nukleare Komponenten für das amerikanische Atomwaffenprogramm herstellt, verliess im August 2025 sein Haus in Albuquerque. Kameraaufnahmen zeigten, dass Steven Garcia eine Waffe in der Hand hatte. Sein Telefon und sein Portemonnaie liess er zu Hause, berichteten US-Medien. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Er lebte in der gleichen Region wie Ex-General William McCasland, der auch eine Waffe bei sich gehabt haben soll.

Melissa Casias, die im Los Alamos Labor arbeitete, wo einst die erste Atombombe gebaut wurde, ist seit Juni 2025 abgängig. Auch Anthony Chavez, der früher in Los Alamos arbeitete, wird seit Mai 2025 vermisst. Auch sein Portemonnaie wurde zu Hause gefunden, so «Fox News».

Zwei Forscher erschossen

Der Astrophysiker Carl Grillmair wurde im Februar 2026 frühmorgens vor seinem Haus in Llano in Kalifornien erschossen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen wegen Mordes sowie Autodiebstahl und Einbruch in anderen Fällen fest, berichtet «Fox News».

Auch der MIT-Physiker Nuno Loureiro wurde zu Hause angeschossen und starb später im Spital. Es gab offenbar einen Zusammenhang mit einem Vorfall, bei dem ein Mann an der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island auf mehrere Menschen geschossen hatte. Er kannte wohl den Physiker. Auch der Nasa-Ingenieur Frank Maiwald, der im Alter von 61 Jahren 2024 in Los Angeles starb, sowie der Chemiker Jason Thomas, der nach seinem Verschwinden 2025 im März 2026 tot aufgefunden wurde, gehören zu den Fällen, die jetzt untersucht werden, so «Fox News».

Brookline, MA - December 18: Flowers and candles rest on the front steps of the home of Massachusetts Institute of Technology professor Nuno F.G. Loureiro on December 18, 2025. Police continue searchi ...
Nuno Loureiro starb, nachdem er zu Hause angeschossen worden war.Bild: Boston Globe

Die amerikanischen Behörden haben bislang keine Verbindungen zwischen den Fällen bestätigt.

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