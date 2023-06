Gelände rund um US-Supreme-Court wegen verdächtigen Pakets abgesperrt

Gelände rund um US-Supreme-Court wegen verdächtigen Pakets kurzzeitig abgesperrt

Wegen eines verdächtigen Pakets vor dem Obersten Gericht der USA hat die Polizei einen Bereich rund um das Gebäude in der US-Hauptstadt Washington am Donnerstag kurzzeitig abgesperrt. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kongresses, der sich in unmittelbarer Nähe des Gerichts befindet, wurden aufgefordert, die Zone vorübergehend zu meiden, wie ein Reporter auf Twitter berichtete. Kurze Zeit später gab die Polizei Entwarnung. Zu dem verdächtigen Gegenstand machte sie zunächst keine Angaben.

Der US-Supreme-Court in Washington. Bild: keystone

Vor dem Obersten Gericht hatten sich am Donnerstag Demonstranten versammelt, nachdem ein wichtiges Urteil verkündet worden war. Das Oberste Gericht hatte die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung von Bewerberinnen und Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten für verfassungswidrig erklärt. (sda/dpa)