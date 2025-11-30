Nebel
Angriff auf Kindergeburtstag: Mindestens 4 Tote nach Schüssen in USA

Bei Schüssen während eines Familientreffens in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden.
30.11.2025, 07:0130.11.2025, 07:01

Insgesamt seien 14 Menschen getroffen worden, wie das Büro des Sheriffs der Region San Joaquin in den sozialen Medien mitteilte. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Vorfall am frühen Samstagabend (Ortszeit). Viele Details waren zunächst unklar.

First responders walk through a parking lot near the scene of a mass shooting Saturday, Nov. 29, 2025, in Stockton, Calif. (AP Photo/Ethan Swope) California Shooting
Polizisten am Tatort in Stockton, Kalifornien.Bild: keystone

Der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, sprach in einem Facebook-Post von einem Schusswaffenangriff auf einem Kindergeburtstag. Eine Eisdiele sollte niemals ein Ort sein, an dem Familien um ihr Leben fürchten müssen. Polizeisprecherin Heather Brent bestätigte US-Medienberichten zufolge zunächst aber nur, dass sich der Vorfall bei einem Familientreffen in einem Festsaal ereignet habe.

Demnach seien die Opfer Jugendliche und Erwachsene. Frühe Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Vorfall gehandelt habe, sagte Brent den Berichten zufolge. Der Sender CBS berichtete, der Verdächtige sei weiterhin auf freiem Fuss.

Kaliforniens Gouverneur Gavon Newsom sei über den Vorfall informiert worden, so sein Pressebüro. (sda/dpa)

