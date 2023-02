US-Präsident Biden will Julie Su zur neuen Arbeitsministerin machen

US-Präsident Joe Biden will die stellvertretende Arbeitsministerin Julie Su zur Chefin des US-Arbeitsministeriums machen. Das teilte das Weisse Haus am Dienstag in Washington mit. Der bisherige Amtsinhaber, Arbeitsminister Marty Walsh, hat für Mitte März seinen Rückzug angekündigt. Er wird Vorstand der Spielergewerkschaft der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga (NHLPA), wie die Organisation Mitte Februar mitteilte.

Julie Su (links) könnte bald neue Arbeitsministerin werden. Bild: keystone

Su habe ihr Leben damit verbracht, für Arbeitnehmerrechte und Chancengleichheit zu kämpfen, sagte Biden laut Mitteilung. Die 54-Jährige wurde als Tochter chinesischer Einwanderer in den USA geboren. Der US-Senat muss der Nominierung des Präsidenten zustimmen. (sda/dpa)