Das einzige wichtige Quiz für die Ferien: Kannst du es anfassen oder nicht?

Mehr «Quiz»

Was haben Britney Spears und die Fauna und Flora gemeinsam? Für alle gilt: Leave them alone – lasst sie in Ruhe! In diesem Sinn ist der Titel irreführend. Anfassen sollte man möglichst wenig. Ganz ohne Berührungen geht es ja dann doch nicht – zumal ja vieles ohne Absicht geschieht.

Und da kommt unser nettes Ferienquiz ins Spiel. Egal ob Frankreich, Kroatien, Italien oder Spanien – auch in Europa gibt es diverse Kandidaten für unangenehme Begegnungen. Davor wollen wir dich bewahren.

10 Fragen Kannst du es anfassen oder nicht? Anfassen ist bei Wildtieren nie eine gute Idee. Aber könntest du? Theoretisch? Sprich: Ist es giftig oder nicht?