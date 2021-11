Fehlurteil gegen Schwarzen in den USA nach 43 Jahren aufgehoben

43 Jahre unschuldig im Gefängnis: Fehlurteil gegen Schwarzen in den USA aufgehoben

Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Mordurteil gegen einen Schwarzen aufgehoben worden, der 43 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hat. Ein Richter ordnete am Dienstag eine sofortige Freilassung des 62-jährigen Kevin Strickland an.

Kevin Strickland an der Pressekonferenz direkt nach seiner Freilassung. Bild: keystone

Der Afroamerikaner sei 1979 einzig und allein auf Grundlage der Aussage einer Augenzeugin verurteilt worden, die ihre Aussage später widerrufen habe. Der damalige Schuldspruch sei deswegen nicht haltbar.

Strickland war 1979 wegen eines Dreifachmordes in der Stadt Kansas City in Missouri zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine Jury aus ausschliesslich weissen Geschworenen hatte den Afroamerikaner zuvor schuldig gesprochen.

Die Opfer waren im Vorjahr gefesselt und erschossen aufgefunden worden. Die einzige Überlebende des Verbrechens identifizierte zunächst den Afroamerikaner als einen der vier Täter. Sie zog dies später aber zurück.

Auch zwei andere wegen des Dreifachmordes verurteilte Männer sagten damals aus, Strickland sei nicht beteiligt gewesen, und nannten zwei andere Männer. Es gab keinerlei Beweis, der Strickland mit den Morden in Verbindung brachte – und er hatte ein Alibi für die Tatzeit.

Zuletzt kam auch die zuständige Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass Strickland unschuldig ist – und begrüsste am Dienstag die Aufhebung des Urteils. «Zu sagen, dass wir äusserst erfreut und dankbar sind, wäre eine Untertreibung», erklärte Staatsanwältin Jean Peters Baker. «Das bringt endlich einem Mann Gerechtigkeit, der so, so lange auf tragische Weise wegen einer falschen Verurteilung gelitten hat.» (saw/sda/afp)