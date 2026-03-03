Deutscher Zoll entdeckt 25 Kilo Ketamin in goldenen Gartenzwergen

Mehr «International»

In jedem der Zwerge steckten rund fünf Kilogramm der beliebten Partydroge. Bild: wdr/oliver köhler

Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn in Deutschland hat rund 25 Kilogramm der Droge Ketamin entdeckt – versteckt in fünf goldenen Gartenzwergen. Die Drogen hätten laut Zoll einen Verkaufswert von rund einer Million Euro (rund 908'000 Franken) gehabt.

Die Gartenzwerge in vier Paketsendungen waren vor knapp einem Monat auf ihrem Weg aus Süddeutschland Richtung Kanada und Australien am Flughafen Köln/Bonn kontrolliert worden. «Bereits auf den Röntgenbildern waren erste Auffälligkeiten erkennbar», so ein Sprecher des Zolls. «Deutliche Veränderungen an den Füssen» hätten die Kollegen dann zur kriminellen Füllung der Zwerge geführt.

Zoll findet immer mehr Ketamin

Ketamin ist laut Zoll auf dem Schwarzmarkt halb so teuer wie Kokain und wird daher zunehmend als Partydroge konsumiert. Im Gegensatz zu anderen Drogen wird Ketamin demnach oftmals von Europa nach Übersee geschmuggelt und nicht umgekehrt. Im vergangenen Jahr wurden alleine vom Kölner Zoll 1,3 Tonnen Ketamin in einem Wert von 54 Millionen Euro entdeckt.

Vor einer Woche erst fand der Kölner Zoll in einem niederländischen Taxi an der A3 Höhe Siegburg 33 Kilo Ketamin im Gepäck des Fahrgastes (36). Die 30 Vakuumbeutel waren als Tarnung in Geschenkpapier eingewickelt. (sda/dpa)