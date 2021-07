International

USA

Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 90 gestiegen



Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 90 gestiegen

Zweieinhalb Wochen nach dem Teileinsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 90 gestiegen. Das Schicksal von 31 weiteren Menschen sei derzeit nicht bekannt, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag. «Unsere Herzen und Gedanken sind immer bei denen, die wir verloren haben, bei den Familien, die trauern, und bei denen, die noch warten.»

Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise kollabiert. Der einsturzgefährdete Rest des Gebäudes wurde später gezielt gesprengt. Die Behörden gehen davon aus, in der Ruine keine Überlebenden mehr zu finden. Mittlerweile wurde die Rettungs- in eine Bergungsaktion umgewandelt. Am Samstag hatte die Zahl der bestätigten Todesopfer noch bei 86 gelegen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mehrere Tote bei Schiesserei an Schule in Florida 1 / 9 Mehrere Tote bei Schiesserei an Schule in Florida Watson-Mitarbeiter Johann Aeschlimann am Trump-Rally in Florida Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter