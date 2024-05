Vorfall an Polizeisperre: US-Golfstar vorübergehend festgenommen

Bester Golfspieler der Welt vor Turnier vorübergehend festgenommen

Weltranglistenerster und neu auch «Felon» Scottie Scheffler. Bild: keystone

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler ist am Rande eines Turniers im US-Bundesstaat Kentucky vorübergehend festgenommen worden. Zuvor hatte er offenbar nicht an einer Polizei-Absperrung angehalten.

Laut US-Medienberichten wurde der US-Golfer am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) vor dem Turniergelände in Louisville von einem Polizisten in Handschellen genommen. Dem 27-Jährigen werden demnach unter anderem eine Tätlichkeit gegen einen Polizeibeamten, Missachtung polizeilicher Verkehrsanweisungen und rücksichtsloses Fahren vorgeworfen.

Die Polizei von Louisville veröffentlichte ein Foto von Scheffler in dem orangenen Overall von Haftinsassen. Laut dem Sender SiriusXM PGA Tour Radio wurde der US-Sportler dann jedoch wieder freigelassen, so dass er wie geplant am Freitag an der Fortsetzung des Turniers PGA Championship teilnehmen konnte.

Scheffler war Medienberichten zufolge vor dem Morgengrauen festgenommen worden, weil er der Aufforderung eines Polizisten nicht gefolgt war, an der Absperrung anzuhalten. Er fuhr demnach weiter zum Ort des Turniers, dem Valhalla Golf Club. Erst am Eingang zum Club hielt er dann an und wurde von der Polizei festgenommen, wie der Sportsender ESPN berichtete.

Scheffler sei in Handschellen genommen und in einen Polizeiwagen geschoben worden, meldete ein ESPN-Reporter, der die Szene beobachtete und ein Video davon im Onlinedienst X veröffentlichte. In dem Video ist zu hören, wie ein Polizist umstehenden Zeugen zuruft: «Er kommt jetzt ins Gefängnis, und Ihr könnt nichts dagegen tun.»

Scheffler schaffte es dann aber doch noch zur zweiten Runde. Bild: keystone

Die Absperrung war nach einem schweren Verkehrsunfall eingerichtet worden, mit dem Scheffler den Berichten zufolge nichts zu tun hatte. Bei dem Unfall war ein Fussgänger von einem Shuttle-Bus erfasst und getötet worden. Wegen des Unfalls begann die zweite Runde des Turniers am Freitag mit 80-minütiger Verzögerung.

Die PGA Championship veröffentlichte kurz darauf ein Statement Schefflers. Darin bestätigt er die Festnahme indirekt und schreibt zu dem Vorfall, es habe sich um eine «sehr chaotische Situation» gehandelt. Es sei nie seine Absicht gewesen, Anweisungen zu missachten. Er hoffe, dies nun hinter sich zu lassen und sich auf den Golfsport zu konzentrieren. Der Familie des bei dem Verkehrsunfall getöteten Mannes spreche er sein Beileid aus. (sda/dpa)