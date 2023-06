Video: watson/een

Dystopische Szenen: Diese 14 Bilder zeigen, wie verschmutzt die Luft in New York ist

Weil im Osten Kanadas die Wälder brennen, ist New York City zurzeit dick in Rauch eingehüllt. So dick, dass am Mittwochabend in der Stadt ein Luftqualitätsindex (AQI) von 484 gemessen wurde X der höchste Wert sein 1960.

Bürgermeister Eric Adams hat die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und sich nicht unnötig einem Gesundheitsrisiko auszusetzen. Die Bilder, die durch den Rauch entstanden sind, zeigen eine düstere Atmosphäre; die Stadt wirkt, als hätte man einen Filter darauf gelegt:

Das Wahrzeichen New Yorks – die Freiheitsstatue – ist vor lauter Rauch fast nicht mehr zu erkennen. Bild: EPA

Der verrauchte Times Square bietet mit all seinen Farben ein schaurig-schönes Bild. Bild: www.imago-images.de

Diese Damen lassen sich nicht vom Yoga abhalten. Bild: EPA

Eine Schulklasse im an NYC angrenzenden Pelham beobachtet die Rauchentwicklung. Bild: AP Will Zammit-Miller

Das Leben geht trotz Luftverschmutzung weiter – die Masken erinnern an die Coronapandemie. Bild: www.imago-images.de

Auch das Empire State Building verschwindet hinter den orangen Schwaden. Bild: Getty Images North America

Die Aussicht vom bekanntesten Gebäude New Yorks ist anders als sonst, aber trotzdem atemberaubend. Bild: Corbis News

Das Stadion der New York Yankees bleibt am Mittwoch leer – das Spiel gegen die Chicago White Sox wurde aus Gesundheitsgründen abgesagt. Bild: Getty Images North America

Blick aus der Roosevelt Island Tramway. Bild: Getty Images North America

Die Brooklyn Bridge von unten. Bild: www.imago-images.de

Ein Beobachter observiert Manhattan aus der Ferne. Bild: FR171758 AP/keystone

