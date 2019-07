Vermisster US-Schauspieler Charles Levin offenbar tot aufgefunden

Historische Amnesie: Wir haben die Gefahr durch Kriege und Krankheiten verdrängt

Kriege und Krankheiten waren während Jahrhunderten die Geissel der Menschheit. In der heutigen, «zivilisierten» Welt haben sie ihren Schrecken verloren. Das könnte sich rächen.

Diese Woche wieder mal im Kino gewesen. Auf dem Programm stand «They Shall Not Grow Old» von Peter Jackson. Der «Lord Of The Rings»-Regisseur zeigt Filmdokumente aus dem Ersten Weltkrieg, wie man sie noch nie gesehen hat: koloriert und in 3D konvertiert, mit Tonspur und in «realer» Geschwindigkeit. Die NZZ spricht von einem «Lazarus-Effekt»: Die Toten werden lebendig.

Das Ergebnis begeistert und verstört gleichermassen. Jackson bringt uns einen Krieg nahe, der vor mehr als 100 Jahren zu Ende …