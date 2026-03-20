Gavin Newsom nennt Trump in Live-Podcast «Jackass»

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Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, hat US-Präsident Donald Trump während eines Live-Podcast-Auftritts als «Volltrottel» bezeichnet.

Video: watson/nina bürge

Weiter hat der Gouverneur über Trump gesagt, dass es beängstigend und wahnsinnig sei, was der Präsident in den sozialen Medien poste. Er spricht dabei KI-generierte Fotos an, die Trump als Superman oder als Papst zeigen.

Donald Trump als Papst. Bild: instagram

Ebenfalls empfindet Newsom es als unsinnig, dass Trump Videos veröffentlicht, die von einer Künstlichen Intelligenz generiert wurden. Dabei spricht er Videos an, die den Krieg im Nahen Osten als Videospiel darstellen.

Newsom sagt, es seien US-Soldaten ums Leben gekommen und viele weitere langfristig verletzt worden, und das Einzige, was der US-Präsident poste, seien KI-Videos. Der Gouverneur bezeichnet dies als wahnsinnig.

Gavin Newsom erwähnt spöttisch, dass das derselbe 80-jährige Mann sei, der ihn «Newscum» nenne. Als Kind habe ihn bereits ein 8-jähriger Junge so genannt, um ihn zu mobben.

Bereits in der Vergangenheit hatten sich der US-Präsident und der Gouverneur von Kalifornien Debatten geliefert. Anfang dieser Woche hatte Donald Trump gesagt, dass Newsom potenzieller Kandidat der Demokraten für das Präsidentenamt 2028 sei. Hinzu fügte er, dass dies lächerlich sei, da Newsom Legastheniker sei. Kürzlich sagte Präsident Trump gegenüber Reportern im Oval Office, dass «alles» an Gavin Newsom dumm sei. Trump bezeichnete Newsom dabei jedoch fälschlicherweise als Präsident der USA.

Dieser bedankte sich daraufhin über die Social-Media-Plattform X bei Donald Trump.

Gleichzeitig teilte er eine Liste an Dingen, die Trump bis anhin während seiner Amtszeit beschlossen hat, und die Newsom rückgängig machen würde. Im Zuge dieses Posts bezeichnete er den US-Präsidenten als hirnlos. (nib)