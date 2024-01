Pentagon-Chef Austin aus Krankenhaus entlassen

Der 70-Jährige hatte vergangene Woche eine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht. Seit Jahresbeginn war er wegen Komplikationen infolge eines Eingriffs in einem Militärkrankenhaus bei Washington behandelt und zwischenzeitlich auf der Intensivstation betreut worden. Austin geriet in die Kritik, weil er seine Krebserkrankung und den Krankenhausaufenthalt zunächst geheim gehalten hatte. US-Präsident Joe Biden bekräftigte jedoch, an seinem Verteidigungsminister festhalten zu wollen. (sda/dpa)

Austin erhole sich gut und werde «seine Aufgaben für eine gewisse Zeit aus der Ferne wahrnehmen, bevor er wieder ganztägig ins Pentagon zurückkehrt», hiess es in der Mitteilung. Er habe dabei «vollen Zugriff auf die erforderlichen sicheren Kommunikationswege». Austin bedankte sich in einem Statement bei seinen Ärzten und dem Pflegepersonal für die «Professionalität und hervorragende Unterstützung».

Die 5 grössten WEF-Vorurteile: An welchen ist etwas dran? Experte ordnet ein



Rund um das Weltwirtschaftsforum (WEF) sammeln sich Vorurteile. An welchen etwas dran ist, hat watson mit dem Wirtschaftsexperten Stefan Legge angeschaut.



Stefan Legge: Es ist ein bisschen etwas dran an diesem Vorwurf: Man trifft sich, um Business zu machen. Aber der Grundgedanke des WEF ist ein anderer. Man sollte zwischen dem, was das WEF sein sollte, und dem, was es in der Realität ist, unterscheiden. Eigentlich ist es eine gute Idee, Politikerinnen und Politiker und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Denn viele Probleme sind zu gross, als dass nur ein Akteur, also beispielsweise nur die Wirtschaft oder nur die Politik, sie alleine lösen könnte.