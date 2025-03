18 Tote bei Stürmen und Tornados in den USA – neue Warnung

Mindestens 18 Menschen starben, allein 11 davon im Bundesstaat Missouri, wie mehrere Medien berichteten. Drei Menschen seien in Arkansas gestorben, vier in Texas, berichtete der Sender ABC.

Diese Frau liebte Papst Franziskus vor dem Zölibat

Lange, bevor Papst Franziskus vor 12 Jahren erstmals als Pontifex auftrat, hatte es eine Frau in seinem Leben gegeben. An sie dachte er selbst beim Gebet.

Vor genau 12 Jahren, am 13. März 2013, wurde Jorge Mario Bergoglio zu Papst Franziskus. Zuvor hatte er ein Leben weit abseits des Vatikans geführt. Der am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geborene Argentinier begeisterte sich fürs Tangotanzen und fand Gefallen an Frauen, ehe er im Zölibat lebte. Eine Dame verdrehte ihm selbst dann den Kopf, als er sich eigentlich auf Gott fokussieren wollte.