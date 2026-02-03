freundlich
USA: Ermittlungen gegen Kiefer Sutherland gehen weiter

FILE - Kiefer Sutherland arrives at the 29th Critics Choice Awards Jan. 14, 2024, at the Barker Hangar in Santa Monica, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland steht im Fokus der US-Justiz.Bild: keystone

Nach der Festnahme von Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, «Flatliners», «24») Mitte Januar in Los Angeles gehen die Ermittlungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter.
03.02.2026, 04:2803.02.2026, 04:28

Die Behörde hat bislang keine Entscheidung über eine Anklageerhebung getroffen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sie weitere Ermittlungen der Polizei abwarten würden. Eine zunächst für den 2. Februar angesetzte Anhörung vor Gericht fand laut US-Medienberichten nicht statt.

Vorwürfe von Bedrohung

Sutherland war nach einem nächtlichen Vorfall wegen strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden. Nach Mitteilung der Polizei soll der gebürtige Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hiess es im Januar.

Sutherland kam wenige Stunden nach der Festnahme gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50'000 Dollar (rund 42'000 Euro) wieder auf freien Fuss. Der Schauspieler äusserte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Frühere Haftstrafe

Sutherland hatte früher mehrmals wegen Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 – 2024) ist aus Filmen wie «Melancholia», «Nicht auflegen!», «Spurlos» und «Flatliners» bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie «24» als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg. (sda/dpa)

