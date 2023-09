«Lebensbedrohlicher Sturm» – Notstand nach heftigen Regenfällen in New York

Mehr «International»

In New York City herrscht derzeit Ausnahmezustand. Heftige Regenfälle sorgten in der US-Metropole für Sturzfluten und Metropolen. Auf Videos auf den sozialen Medien ist zu sehen, wie gewisse Strassen überflutet sind.

Leute unterwegs auf einer überschwemmten Strasse. Bild: keystone

Da die Regenfälle weiter andauern, hat Gouverneurin Kathy Hochul laut der «New York Times» für New York City, Long Island und das Hudson Valley der Notstand ausgerufen. «Dies ist ein gefährlicher, lebensbedrohender Sturm», so Hochul in einem Interview mit dem Fernsehsender NY1.

«Die Bewohnerinnen und Bewohner werden deshalb dazu aufgerufen, wenn möglich zuhause zu bleiben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle New Yorker alle notwendigen Vorsichtsmassnahmen ergreifen und überflutete Strassen meiden», sagt Hochul.

Auch der Verkehr ist durch die Regenfälle beeinträchtigt. Wie diverse Medien berichtet, sind kommt es im U-Bahn-System der Stadt zu erheblichen Störungen, auch der Strassenverkehr ist beeinträchtigt. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...