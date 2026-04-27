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Trump begrüsst König Charles und Camilla am Weissen Haus

President Donald Trump talks with King Charles III at the White House, Monday, April 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon). US Britain Royal Visit Trump
Präsident Donald Trump unterhält sich am Montag, dem 27. April 2026, im Weissen Haus in Washington mit König Charles III.Bild: keystone

Trump begrüsst König Charles und Camilla am Weissen Haus

27.04.2026, 22:4827.04.2026, 22:48

US-Präsident Donald Trump hat das britische Königspaar in Washington begrüsst. Trump empfing König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gemeinsam mit Präsidentengattin Melania bei sonnigem Wetter am Südeingang des Weissen Hauses. Charles und Camilla waren wenige Stunden zuvor in den USA angekommen.

Die Reise des Königspaars steht auch im Licht der zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen nach Differenzen rund um den Iran-Krieg. Charles will an diesem Dienstag vor dem US-Kongress sprechen.

epa12917923 Britain&#039;s King Charles III (L) and Queen Camilla (R) arrive at Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27 April 2026. King Charles III and Queen Camilla are visiting the US on a four-day s ...
König Charles III. und Königin Camilla sind zu einem viertägigen Staatsbesuch in den USA.Bild: keystone

Trump: Charles «sehr sicher»

Nach den Schüssen beim Korrespondentendinner in Washington wurden die Pläne des Staatsbesuchs in letzter Minute überprüft, die Reise konnte jedoch wie geplant stattfinden. Trump versicherte dem Monarchen, dass er auf dem Gelände des Weissen Hauses «sehr sicher» sein werde.

Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Letzte Station der USA-Reise ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen. (sda/dpa)

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Obama: Kein Platz für Gewalt in Demokratie
Nach den Schüssen bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump hat der frühere US-Präsident Barack Obama betont, dass es in einer Demokratie keinen Platz für Gewalt gebe.
Der Vorfall sei auch eine ernüchternde Erinnerung an «den alltäglichen Mut und die Opferbereitschaft» der Beamten des Secret Services, schrieb Obama auf der Plattform X. Er sei den Personenschützern dankbar. Der Secret Service ist in den USA unter anderem für den Schutz des Präsidenten und von Ex-Präsidenten zuständig.
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