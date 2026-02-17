Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson stirbt im Alter von 84 Jahren. Bild: keystone

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot

Gemeinsam mit Martin Luther King marschierte Jesse Jackson für die Rechte der Schwarzen in den USA. Am Dienstag starb der bekannte Bürgerrechtler.

Der US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte. «Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert», hiess es in der Erklärung der Familie.

