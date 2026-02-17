bedeckt, wenig Regen
US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot

Former Illinois Rep. Jesse Jackson Jr. speaks during an event where he was endorsed by the Southland Minister Alliance as a candidate for his old congressional seat after more than a decade out of off ...
Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson stirbt im Alter von 84 Jahren.

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot

Gemeinsam mit Martin Luther King marschierte Jesse Jackson für die Rechte der Schwarzen in den USA. Am Dienstag starb der bekannte Bürgerrechtler.
17.02.2026, 10:53
Ein Artikel von
t-online

Der US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte. «Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert», hiess es in der Erklärung der Familie.

(hkl)

