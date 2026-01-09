Wolkenfelder, kaum Regen
Trump: Diddy bat mich um Begnadigung

09.01.2026, 06:4009.01.2026, 06:40

Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat Donald Trump nach Angaben des US-Präsidenten um eine Begnadigung gebeten. Er habe nicht vor, der Bitte nachzukommen, sagte Trump in einem Interview der «New York Times». Die Anfrage habe ihn in einem Brief erreicht.

FILE - Sean Combs arrives at the Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons at the Beverly Hilton Hotel, Jan. 25, 2020, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Mark Von Holden/Invision/AP, File) Sean Com ...
Sean «Diddy» Combs ist derzeit im Gefängnis.Bild: keystone

Combs war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Anwälte haben Berufung eingelegt.

Combs – der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme «Puff Daddy», «P. Diddy» und «Diddy» nutzte – war im September 2024 wegen mutmasslicher Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Trump begnadigte in den vergangenen Monaten unter anderem mehrere wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilte Unternehmer. (dab/sda/dpa)

