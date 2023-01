Sechs Jahre Haft für Kapitol-Stürmer

Insgesamt waren im Zuge der Ausschreitungen der Trump-Anhänger in der US-Hauptstadt vor zwei Jahren fünf Menschen zu Tode gekommen. (aeg/sda/afp)

Laut dem später veröffentlichten Autopsiebericht starb er eines «natürlichen Todes». Der 42-Jährige sei nicht getötet worden, sondern an den Folgen eines zweifachen Schlaganfalls gestorben, erklärte die Gerichtsmedizin.

Sicknick war während der Erstürmung des US-Kongressgebäudes am 6. Januar 2021 durch militante Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump zusammengebrochen. Einen Tag später starb er im Krankenhaus.

Zwei Jahre nach der Erstürmung des US-Kapitols ist einer der Beteiligten zu gut sechs Jahren Haft verurteilt worden, weil er dabei einen am Folgetag im Krankenhaus gestorbenen Polizisten angegriffen hatte. Der Angeklagte wurde am Freitag für schuldig befunden, den Polizisten Brian Sicknick mit einer chemischen Substanz angegriffen zu haben. Er hatte gestanden, bei dem Sturm auf das US-Parlament «Anti-Bären-Spray» benutzt zu haben.

Sie enterten das Kapitol am 6. Januar 2021

Sie enterten das Kapitol am 6. Januar 2021 Bild: keystone

