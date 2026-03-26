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Donald Trump: Der US-Präsident erhält den ersten America First Award

Donald Trump erhält den ersten «America First Award»

26.03.2026, 11:5126.03.2026, 12:47

An einer Spenden-Gala der Republikaner in Washington D.C. hat US-Präsident Donald Trump den ersten «America First Award» überhaupt erhalten.

Video: watson/nina bürge

Der Award wurde ihm vom Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Mike Johnson, überreicht. Beim Preis handelt es sich um einen goldenen Adler, der laut Johnson für die neue «goldene Ära» von Amerika stehen soll.

Nach der Überreichung des Preises hielt der US-Präsident eine knapp dreiviertelstündige Rede. In dieser sprach er unter anderem den laufenden Krieg im Iran an. Donald Trump erwähnt, dass er der erste Präsident der USA sei, der sich getraut hätte, in die Konflikte im Nahen Osten einzugreifen und dieser Konflikt aus Sicht der USA bis anhin hervorragend verlaufe. Weiter sagte er, dass die Staatsoberhäupter des Irans Angst hätten, einen Deal mit den Vereinigten Staaten einzugehen und bald um einen solchen Deal flehen würden.

Trump teilte zudem einmal mehr gegen seine Vorgänger aus. Einen kleinen Seitenhieb konnte Donald Trump nicht sein lassen. Allen voraus nannte Donald Trump dabei den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der in seinen Augen unfähig gewesen sei. Dieser habe, wie Trump in seiner Rede sagte, das Land nur gespalten und dabei nichts erreicht. Keiner sei jedoch so unfähig gewesen wie Trumps Vorgänger Joe Biden, wie er anfügte.

Auch sagte er, dass die Präsenz von ICE-Beamten an Flughäfen eine gute Sache sei. Sie würden den Flughafenmitarbeitern viel Last abnehmen und einen hervorragenden Job machen. Falls die ICE-Beamten nicht reichen würden, will Trump auch noch die nationale Garde zur Unterstützung an die Flughäfen schicken.

Zum Abschluss der Rede sagte Trump, dass die Republikaner die anstehenden Midterms dominieren würden und sie klar für sie ausfallen werden. Aktuelle Umfragewerte lassen hingegen einen anderen Schluss zu. Schliesslich appellierte Trump an den Saal, dass Amerika und die Republikaner zusammenhalten müssen, um das Land wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Oder in seinen Worten: «We can be larger and stronger then ever before. And together with all of you we will make America powerfull again.»

Der Award soll künftig jährlich an der Spenden-Gala überreicht werden. (nib)

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future--?
26.03.2026 12:03registriert November 2023
Trump bekommt also einen ‚America First Award‘ für eine Rede, in der er sich selbst lobt, alle anderen Präsidenten schlechtmacht und den Krieg im Nahen Osten glorifiziert. Ganz ehrlich: So eine Selbstbeweihräucherung wirkt eher wie ein Marketing-Gag für die Midterms als ein echter Preis für Leistung.
Genauso verdient wie der FIFA Friedenspreis!
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future--?
26.03.2026 12:11registriert November 2023
Ein Freund hat mir mal gesagt, wer ständig schlecht über andere redet, hat ein sehr sehr kleines, nein winziges, Selbsbewusstsein! :)
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Reinhard51
26.03.2026 12:14registriert November 2025
Den Preis hat sich der Trumpler selbst verliehen, durch seine Marionette Johnson.
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