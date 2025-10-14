meist klar11°
DE | FR
burger
International
USA

Trump: Sechs Tote bei erneutem Angriff auf Drogen-Schiff

epa12452420 US President Donald Trump on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 14 October 2025. Trump returned after a one-day tour of Israel and Egypt ...
US-Präsident Donald Trump auf dem South Lawn des Weissen HausesBild: keystone

Trump: Sechs Tote bei erneutem Angriff auf Drogen-Schiff

14.10.2025, 20:2614.10.2025, 20:26

Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump sechs Männer bei einem Angriff auf ein mutmasslich mit Drogen beladenes Boot getötet. Der Schlag sei «unmittelbar vor der Küste Venezuelas» in internationalen Gewässern erfolgt, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Geheimdienst habe ihm bestätigt, dass das Boot in Verbindung mit Drogennetzwerken stehe und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs sei. Bei dem Manöver seien US-Streitkräfte nicht zu Schaden gekommen.

«Bewaffneter Konflikt» mit Drogenkartellen

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für viel Kritik, auch weil die US-Regierung zunächst keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte. Die Vereinten Nationen riefen die US-Regierung zur Zurückhaltung auf.

US-Medien berichteten jüngst, Trump habe entschieden, dass sich die Vereinigten Staaten in einem «bewaffneten Konflikt» mit Drogenkartellen befinden. Die Drogenkartelle beziehungsweise ihnen zugerechnete mutmassliche Schmuggler stuft die US-Regierung den Angaben nach als «unrechtmässige Kombattanten» ein. Nach Informationen der «New York Times» geht es dabei um Drogenkartelle, die die US-Regierung unter Trump zu terroristischen Organisationen erklärt hat. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
3
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
4
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus ++ Angriffe auf Charkiw
2
Kushner und Witkoff sollen Hamas-Chef getroffen haben +++ Tote nach israelischem Angriff
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
5
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
Nach Friedensnobelpreis: Venezuela schliesst Botschaft in Oslo
Am Freitag wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Er ging an die Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Die Venezolanerin lebt seit rund 14 Monaten in einem Versteck.
Zur Story