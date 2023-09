Historisch für einen US-Präsidenten: Joe Biden besucht streikende Gewerkschafter

US-Präsident Joe Biden hat streikenden Auto-Gewerkschaftern bei einem Besuch vor Ort in Detroit seine Solidarität versichert. «Ihr habt viele Opfer gebracht, als die Unternehmen Probleme hatten», sagte Biden am Dienstag mit einem Megafon vor den mehreren Dutzend Protestierenden. «Jetzt geht es ihnen unglaublich gut und – stellt euch vor – euch sollte es auch unglaublich gut gehen.»

«Euer Präsident steht zu euch»: Joe Biden am Dienstag bei einem Streik der Gewerkschaften der Automobilindustrie. Bild: keystone

Im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf für das kommende Jahr betont Biden immer wieder, der gewerkschaftsfreundlichste Präsident aller Zeiten zu sein. «Die Wall Street hat dieses Land nicht erschaffen. Die Mittelschicht hat dieses Land erschaffen. Und Gewerkschaften haben die Mittelschicht erschaffen», sagte Biden am Dienstag im Bundesstaat Michigan weiter. Detroit gilt als Zentrum des Autobaus in den Vereinigten Staaten. Die offene Solidaritätsbekundung durch einen Präsidenten an einem Streikposten vor Ort gilt als historisch bisher einmalig. Traditionell sind Gewerkschaften in den USA schwächer als in Deutschland.

Die Gewerkschaft UAW mit rund 150 000 Mitgliedern forderte in den Verhandlungen vor Beginn der Streiks Mitte September zuletzt eine Erhöhung der Einkommen um 36 Prozent über vier Jahre verteilt. Die ursprüngliche Forderung lag bei 40 Prozent - weil in dieser Grössenordnung die Einkommen des Top-Managements der grossen Autokonzerne gewachsen seien. Die Autobauer waren zu Zuwächsen von bis zu 20 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren bereit. (sda/dpa)