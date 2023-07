Kokain im Weissen Haus? Secret Service findet verdächtiges Pulver

In Joe Bidens Heim fanden die Sicherheitskräfte des Secret Service, also der Leibwache des Präsidenten, am Sonntagabend eine verdächtige Substanz. Es handelte sich um ein weisses Pulver, das sich nach einer ersten Prüfung als Kokain entpuppte. So berichten es amerikanische Medien, darunter die renommierte «Washington Post».

Unter den grossen Metropolen in den Vereinigten Staaten ist Washington D.C. keine grosse Hausnummer, wenn es um den Drogenkonsum in der Stadt geht. Ein aktueller Report des amerikanischen Zentrums für Drogensucht kommt zu dem Schluss, dass die Hauptstadt auf den letzten Plätzen beim allgemeinen Konsum illegaler Substanzen liegt.

Frankreichs Problemgebiete – darum wird es in den Banlieues wieder knallen

Wieder brennen in Frankreichs Vorstädten Autos, wieder plündern wütende Jugendliche Läden und liefern sich erbitterte Strassenschlachten mit der Polizei. Bürgerkriegsähnliche Szenen wie in den letzten Tagen rufen in Erinnerung, dass in den Banlieues unseres westlichen Nachbarlandes ein Dauerkonflikt schwelt, der sich trotz aller staatlicher Massnahmen immer wieder in Eruptionen der Gewalt entlädt. Fast immer ist es ein unverhältnismässig brutaler Polizeieinsatz, der die latente Wut zum Kochen bringt – dieses Mal war es der Tod eines 17-Jährigen, der bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.