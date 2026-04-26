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Nach Schusswechsel bei Trumps Dinner: Das ist über den Angreifer bekannt

Members of law enforcement respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner) Trump White House Correspondents Dinner
Secret-Service-Agenten während des Vorfalls in einem Hotel in der US-Hauptstadt Washington.Bild: keystone

Nach Schusswechsel bei Dinner mit Trump: Das ist über den Angreifer bekannt

Beim US-Korrespondentendinner, an dem auch Präsident Donald Trump teilnahm, wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Daraufhin wurde ein Mann festgenommen – das ist über ihn bekannt.
26.04.2026, 08:4426.04.2026, 08:46

Beim jährlich stattfindenden Korrespondentendinner der US-Regierung wurden Schüsse abgefeuert. In diesem Jahr nahm auch Präsident Donald Trump teil, der hastig von der Bühne evakuiert wurde, wie weitere Mitglieder seines Kabinetts und First Lady Melania Trump.

Ein Mann wurde festgenommen. Dabei handelt es sich laut der Behörden um den 31-jährigen Cole Thomas Allen. Laut CNN arbeitete er als Lehrer und Videospielentwickler in Südkalifornien.

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Trump veröffentlichte ein Foto des Festgenommenen nach dessen Überwältigung.Bild: x

Allen wohnt in Torrance, einem Vorort von Los Angeles. In seinem LinkedIn-Profil beschreibt er sich als Teilzeitlehrer bei dem Unternehmen C2 Education, das Prüfungsvorbereitung und Nachhilfe anbietet. Laut Social-Media-Posts des Unternehmens wurde Allen im Dezember 2024 zum «Lehrer des Monats» ernannt.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer hat er offenbar auch ein Videospiel entwickelt. Er habe das Spiel «Bohrdom» auf der Spieleplattform Steam für 1.99 US-Dollar zum Verkauf angeboten, berichtet CNN. Laut Aufzeichnungen des US-amerikanischen Markenamts liess er den Namen 2018 als Marke eintragen. In einem LinkedIn-Post schreibt Allen, dass er aktuell «an einem zweiten Spiel mit dem Arbeitstitel ‹First Law›» arbeite.

Allen spendete an Harris' Kampagne

Der 31-Jährige ist Absolvent des renommierten Colleges California Institute of Technology, kurz Caltech, schreibt CNN weiter. Dort habe er Maschinenbau studiert. Laut seinem LinkedIn-Profil erwarb er 2025 zudem einen Master-Abschluss in Informatik an der California State University-Dominguez Hills.

Laut Aufzeichnungen der Federal Election Commission spendete Allen im Oktober 2024 25 US-Dollar an Kamala Harris' Präsidentschaftskampagne, schreibt CNN.

Gemäss der US-Staatsanwältin Jeanine Pirro drohen Allen nun zwei Anklagepunkte: Einerseits wegen des Gebrauchs von Schusswaffens während eines Gewaltverbrechens, andererseits wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten mit einer Waffe. Der 31-Jährige werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. (hkl)

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Ameo
26.04.2026 08:54registriert Oktober 2025
Der Angreifer auf das Präsidentenamt ist 79 Jahre alt, MAGA-Anhänger, lügt wie gedruckt und hält sich nicht an die Verfassung.
Oder hab ich da jetzt etwas verwechselt?
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Purple Raina
26.04.2026 09:06registriert Dezember 2025
Also dieser nackte Kerl ist die Ablenkung vom Iran-Krieg, der von Venezuela ablenken sollte, das wiederum von den Eptein-Akten ablenken sollte (oder so) und jetzt dafür sorgt, dass die MAGAs wieder miteinander kuscheln.

Beachtlich, aber nicht erstaunlich.
Lehrer können eben einfach alles!
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