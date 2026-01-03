Gemäss Trump hat die USA den venezuelanischen Präsidenten Nicolas Maduro und dessen Ehefrau festgenommen und ausser Landes geschafft. Bild: watson/sda

Die internationalen Reaktionen auf Trumps Venezuela-Angriff

Die militärischen Angriffe der USA auf Venezuela sorgen weltweit für scharfe Reaktionen. Kritik kommt nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus den Vereinigten Staaten selbst. Zweifel an der Rechtmässigkeit des Vorgehens, Warnungen vor einem Verstoss gegen das Völkerrecht und deutliche Worte aus Caracas prägen das internationale Echo.

Demokratischer US-Senator Gallego: «Dieser Krieg ist illegal»

Der demokratische US-Senator Ruben Gallego aus Arizona verurteilte das Vorgehen der US-Regierung deutlich. Auf der Plattform X schrieb er, der Krieg gegen Venezuela sei illegal. Es sei beschämend, dass sich die USA vom «Weltpolizisten zum Weltmobber» entwickelt hätten. Es gebe keinen legitimen Grund, weshalb die Vereinigten Staaten mit Venezuela im Krieg sein sollten, so Gallego.

Auch Republikaner zweifeln an Verfassungsmässigkeit

Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen von Präsident Donald Trump. Der republikanische Senator Mike Lee aus Utah stellte die verfassungsrechtliche Grundlage der Angriffe infrage. Er erklärte, er sei gespannt, welche Rechtfertigung es für den Militäreinsatz gebe – insbesondere angesichts des Fehlens einer formellen Kriegserklärung oder einer Genehmigung des Kongresses zum Einsatz militärischer Gewalt.

Völkerrechtler: Verstoss gegen UN-Charta möglich

Neben verfassungsrechtlichen Bedenken werden auch schwere völkerrechtliche Vorwürfe laut. Bereits frühere US-Angriffe auf mutmassliche Drogenschmuggler in der Karibik wurden von Rechtsexperten kritisch beurteilt.

Der Völkerrechtler Thilo Marauhn vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung erklärte, dass die Angriffe mutmasslich gegen das in der UN-Charta verankerte Gewaltverbot verstossen. Dieses untersagt sowohl die Androhung als auch die Anwendung militärischer Gewalt. Da weder ein Angriff auf die USA vorgelegen habe noch eine Genehmigung durch den UN-Sicherheitsrat erfolgt sei, greife keine der anerkannten Ausnahmen.

Iran spricht von «aggressivem Akt»

Der Iran verurteilte die US-Angriffe scharf. Das Aussenministerium in Teheran sprach von einer klaren Verletzung der UN-Charta und grundlegender Regeln des Völkerrechts. Die militärische Intervention gegen einen souveränen Staat sei ein aggressiver Akt, der international unmissverständlich verurteilt werden müsse.

Venezuela gilt als enger Verbündeter Irans. Beobachter berichten, dass in Teheran die Sorge wächst, der Iran könnte selbst ins Visier weiterer US-Angriffe geraten.

Venezuelas Verteidigungsminister: «Grösste Empörung der Geschichte»

Aus Caracas kamen am Wochenende scharfe Worte. Verteidigungsminister Vladimir Padrino López erklärte, die US-Angriffe hätten auch städtische Gebiete getroffen. Raketen und Geschosse seien von amerikanischen Kampfhubschraubern abgefeuert worden.

Bestätigt wurde unter anderem ein Angriff auf die Militäranlage Fort Tiuna in Caracas. Das Ausmass der Opfer werde derzeit noch ermittelt. Venezuela werde jede Präsenz ausländischer Truppen auf seinem Staatsgebiet entschieden zurückweisen, sagte López. Die Angriffe bezeichnete er als die «grösste Empörung», die das Land je erlebt habe.

(mke/sda)