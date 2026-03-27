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Donald Trump: US-Präsident spricht über Intelligenztest und seinen Stift

Trump schweift während Kabinettssitzung ab – spricht über Stifte und Intelligenztests

27.03.2026, 13:3827.03.2026, 13:53
Nina Bürge
Nina Bürge

Am Donnerstag fand im Weissen Haus eine Kabinettssitzung statt. Dabei nahmen, neben dem US-Präsidenten Donald Trump, auch der amerikanische Kriegsminister Pete Hegseth und der US-Aussenminister Marco Rubio teil.

Zum grössten Teil drehte sich die Sitzung um den Konflikt im Iran und im Nahen Osten. Neben der Behauptung, dass die USA diesen Krieg bald gewinnen würden, unterlief dem Präsidenten eine Verwechslung, die sogar den Kriegsminister zum Schmunzeln brachte:

Video: watson/nina bürge

Bereits in der Vergangenheit hatte Donald Trump behauptet, dass er einer der kompetentesten Präsidenten der Vereinigten Staaten sei. Nun wollte er dies während der Kabinettssitzung wohl unterstreichen, indem er mit seiner Intelligenz vor versammelten Medien prahlte und zugleich eine Forderung an kommende Präsidenten oder Vize-Präsidenten stellte.

Video: watson/nina bürge

Zu guter Letzt verlor sich der 79-Jährige in seiner Faszination für Stifte. Er schwärmte von seinen aktuellen Stiften, die er im Weissen Haus benutzte, und kritisierte die Vorgänger des jetzigen Stifts. Auch das Präsentieren des Exemplars, welches er in der Hand hielt, liess sich Trump nicht nehmen.

Video: watson/nina bürge

Die Kabinettssitzung des 26. März ist bereits die 11., die Donald Trump während seiner zweiten Amtszeit hält. Solche Sitzungen dienen dazu, dass der Präsident Vorschläge und Berichte von seinen Ministern anhören und entgegennehmen kann. Die Pressekonferenz, die anschliessend abgehalten wird, dient zur Information der Medien und der Gesellschaft der USA. Oft werden solche Sitzungen auch genutzt, um öffentliche Aussagen zu Situationen oder Diskussionspunkten abzugeben. (nib)

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