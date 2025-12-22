So viel haben die USA durch Trumps Zölle seit Januar eingenommen

«Das US-Finanzministerium hat seit Januar 2025 mehr als 235 Milliarden US-Dollar an Zöllen eingenommen», heisst es in einem mit Lo-Fi-Musik unterlegten Weihnachts-Livestream des Weissen Hauses auf Youtube.

In weiteren eingeblendeten Textblöcken werden andere vermeintliche Erfolge von US-Präsident Donald Trump etwa bei der Migrationspolitik und dem Kampf gegen die Fentanyl-Krise angezeigt. Der Republikaner wird als Zeichentrickfigur neben einem Weihnachtsbaum sitzend beim Vorlesen eingeblendet. Weitere Personen sind nicht zu sehen.

Der jetzt angegebene Betrag an Zolleinnahmen liegt noch etwas über einer zuvor von der Regierung genannten Summe. In der vergangenen Woche hatte die US-Grenzschutzbehörde (Customs and Border Protection) von gut 200 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen gesprochen. Diese seien in der Zeit zwischen Trumps zweiten Amtsantritt am 20. Januar und dem 15. Dezember eingenommen worden. Somit von Trumps Amtsantritt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Normalerweise nutzt das US-Finanzministerium das Fiskaljahr für seine Berechnungen. Dieses beginnt am 1. Oktober des Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

US-Finanzminister Scott Bessent. Bild: keystone

Im Fiskaljahr 2025 habe die USA 195 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen gemacht. Dies geht aus einem Bericht des Finanzministeriums hervor. Im Fiskaljahr 2024 wurden 77 Milliarden eingenommen. Finanzminister Scott Bessent hatte noch im Juli 2025 300 Milliarden Zolleinnahmen, per Ende 2025, ins Auge gefasst. (sda/dpa/nib)