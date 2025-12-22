wechselnd bewölkt-1°
So viel haben die USA durch Trumps Zölle seit Januar eingenommen

22.12.2025, 09:1722.12.2025, 09:17

«Das US-Finanzministerium hat seit Januar 2025 mehr als 235 Milliarden US-Dollar an Zöllen eingenommen», heisst es in einem mit Lo-Fi-Musik unterlegten Weihnachts-Livestream des Weissen Hauses auf Youtube.

In weiteren eingeblendeten Textblöcken werden andere vermeintliche Erfolge von US-Präsident Donald Trump etwa bei der Migrationspolitik und dem Kampf gegen die Fentanyl-Krise angezeigt. Der Republikaner wird als Zeichentrickfigur neben einem Weihnachtsbaum sitzend beim Vorlesen eingeblendet. Weitere Personen sind nicht zu sehen.

Video: YouTube/The White House

Der jetzt angegebene Betrag an Zolleinnahmen liegt noch etwas über einer zuvor von der Regierung genannten Summe. In der vergangenen Woche hatte die US-Grenzschutzbehörde (Customs and Border Protection) von gut 200 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen gesprochen. Diese seien in der Zeit zwischen Trumps zweiten Amtsantritt am 20. Januar und dem 15. Dezember eingenommen worden. Somit von Trumps Amtsantritt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Normalerweise nutzt das US-Finanzministerium das Fiskaljahr für seine Berechnungen. Dieses beginnt am 1. Oktober des Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

U.S. Department of the Treasury Scott Bessent speaks before President Donald Trump arrives at the Mount Airy Casino Resort in Mount Pocono, Pa., Tuesday, Dec. 9, 2025. (AP Photo/Matt Rourke)
US-Finanzminister Scott Bessent. Bild: keystone

Im Fiskaljahr 2025 habe die USA 195 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen gemacht. Dies geht aus einem Bericht des Finanzministeriums hervor. Im Fiskaljahr 2024 wurden 77 Milliarden eingenommen. Finanzminister Scott Bessent hatte noch im Juli 2025 300 Milliarden Zolleinnahmen, per Ende 2025, ins Auge gefasst. (sda/dpa/nib)

13 Kommentare
Eidi
22.12.2025 09:32registriert Oktober 2018
Wenn die USA x Mrd. An Zolleinnahmen hat, bedeutet das doch nichts anderes als dass die US Konsumenten diese x Mrd. An Zöllen bezahlt haben.
Ist ja quasi wie wenn ich in meinem eigenen Laden einkaufe um den Umsatz nach oben zu treiben...
Oder mache ich einen Denkfehler?
281
The Twelfth
22.12.2025 09:40registriert Juni 2020
Und diese Zölle bezahlen…?
…die Empfänger der Wahre, also die dort ansässigen Firmen und Privtpersonen.

Gleichzeitig entget dem Staat neuerdings wie viel mehr an Einnahmen durch Steuersenkungen der bestverdienenden?

Diese einfache Milchbüchlein-Rechnung sollte man schon zuendeführen, um diese Zahlen einzuordnen.

Fazit: die Schulden der USA steigen, wie erwartet und in seiner ersten Amtszeit, deutlich schneller, als unter jeder anderen Administration.
Und die Wirtschaft bewegt sich immer weiter Richtung Rezession. Muss nur noch die AI-Blase platzen.
220
banda69
22.12.2025 09:47registriert Januar 2020
Und wer genau bezahlt die Zölle?
210
